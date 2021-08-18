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Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı - Son Dakika

Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı

18.08.2021 07:18

Ünlü Amerikan ikonu Marilyn Monroe'ya olan benzerliğiyle tanınan Melek Karahan, Mardin'de bulunan dükkanının önünde oturan dilenci kızı iş yerine götürüp kapıyı kapatmaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşların engellediği olayın ardından küçük kızı kaldırıp yere atarak darbeden Karahan, etrafındaki insanlara da hakaretler etti.

Mardin'de yerli "Marilyn Monroe" olarak tanına Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilenci kızı zorla iş yerine götürüp kapıyı da kapatmaya çalıştı.

Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı kaldırıp yere atarak darbetti

KIZI KALDIRIP YERE ATTI

Yoldan geçen ve duruma engel olan vatandaşlarla da kavga eden Karahan, dilenci kızı da kaldırıp yere atarak darp etti. Karahan'ın dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Karahan'ın küçük kıza yardım etmeye çalışan vatandaşlara hakaret savurduğu öğrenildi.

Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı kaldırıp yere atarak darbetti
Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı kaldırıp yere atarak darbetti
Yerli Marilyn Monroe dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı
Yerli Marilyn Monroe dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı
Yerli Marilyn Monroe dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı

Marilyn Monroe, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı - Son Dakika


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