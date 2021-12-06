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Yerli marka stoklarındaki ısıtıcı ürünlerine zam yapmayacağını duyurdu - Son Dakika

Yerli marka stoklarındaki ısıtıcı ürünlerine zam yapmayacağını duyurdu

06.12.2021 11:10
Yerli marka stoklarındaki ısıtıcı ürünlerine zam yapmayacağını duyurdu

Piyasa koşullarının zorlaştığını ve birçok üründe fiyat artışlarının yaşandığını söyleyen UFO Pazarlama ve Satış Direktörü Erhan Sarı,"Dünyamızda döviz bazında emtia fiyatlarının çok artması ülkemize hızlı bir şekilde yansıdı.

Piyasa koşullarının zorlaştığını ve birçok üründe fiyat artışlarının yaşandığını söyleyen UFO Pazarlama ve Satış Direktörü Erhan Sarı,"Dünyamızda döviz bazında emtia fiyatlarının çok artması ülkemize hızlı bir şekilde yansıdı. Hammaddeye ulaşmak döviz bazında zamlandı. Ülkemizdeki döviz kurundaki değişimler bu zamları daha da büyüttü. Bu durum üretici firmalar ile tüketicileri zor duruma soktu. Bilindiği gibi çok sayıda üretici firma artan maliyetler karşısında ürünlerinde fiyat artışına gitti. UFO bu durumda stoğunda olan ürünlerine zam yapmayarak eski fiyattan satarak tüketicinin yanında olmaya karar verdi" dedi.

Elektrikli ürünlerde son dönemlerde yüksek oranlarda artış yaşandığını belirten UFO Pazarlama ve Satış Direktörü Erhan Sarı, "Tüketici alım gücünün düşmesi ile ihtiyaç ürünlerinde sağlığından ve güvenliğinden ödün vererek kalitesiz ürünleri satın alıyor. Böylesi zorlu bir dönemde fiyatlarımızda artışa gitmek yerine, yüksek oranlarda indirimler yaparak tüketicilerimizin yanında olacağız. Zorlayıcı koşullara rağmen ürünlerimizi erişilebilir fiyatlarla tüketicilerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Güvenliği ve kalitesinden ödün vermeyen ürünlerimizle tüketicilerin yüksek miktarlarda elektrik tasarrufu elde etmelerini de sağlayacağız. Böylece bütçelerini sarsmadan sıcak bir kış geçirmelerine imkan sunacağız" diye konuştu.

"FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI DİRENECEĞİZ"

Açıklamasında ısıtıcı ürünlerinde kullanılan hammadde ve parçaların maliyetinin dövize endeksli olduğunu vurgulayan Sarı, "Yurt dışında hammaddelerin döviz bazında artışı ve yurt içinde döviz kurundaki yükselmeler maliyetlerimizi çok artırdı. Stoklarda ciddi zarara uğruyoruz. Fakat tüketicilerin giderek azalan alım gücü karşısında sorumluluk bilinciyle hareket ederek fiyat artışlarına karşı indirimle direnme kararı aldık" ifadelerini kullandı.


Yerli marka stoklarındaki ısıtıcı ürünlerine zam yapmayacağını duyurdu

Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli marka stoklarındaki ısıtıcı ürünlerine zam yapmayacağını duyurdu - Son Dakika


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