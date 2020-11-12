Vestel'den Avrupa'ya elektrikli araç şarj cihazı ihracı - Son Dakika

Vestel'den Avrupa'ya elektrikli araç şarj cihazı ihracı

12.11.2020 11:26
Vestel'den Avrupa'ya elektrikli araç şarj cihazı ihracı, System.String[]

Vestel, dünyanın en büyük elektrik hizmeti şirketlerinden Iberdrola ile uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için anlaştı.

Vestel, dünyanın en büyük elektrik hizmeti şirketlerinden Iberdrola ile uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için anlaştı.

Vestel açıklamasına göre, Avrupa'nın birçok önemli bölgesine 2020-2021 yılları arasında Iberdrola tarafından konumlandırılacak EVC'leri Vestel üretecek.

Vestel, İspanyol enerji devi Iberdrola'nın EVC ihalesini kazanarak üreticisi ve tedarikçisi olmaya hak kazandı. İddialı proje için seçilen Vestel, yüksek kaliteli ve iyi tasarlanmış EVC04 EV şarj cihazlarını üretecek. Halihazırda tüm dünyaya EVC ihracatına devam eden Vestel, bu proje ile ilk etapta İberdrola'nın İngiltere, İtalya ve İspanya'da kuracağı elektrikli araç şarj noktaları için destek olacak. İlerleyen zamanda projenin diğer ülkelere de yayılması hedefleniyor.

Iberdrola, bu proje kapsamında 150 milyar avroluk sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak daha kapsamlı elektrikli araç şarj istasyonu altyapısını oluşturmayı hedefliyor. Plan gelecek 5 yıl içinde 150 bine yakın elektrikli şarj istasyonunun (EVC) Avrupa çapında evlerde, işyerlerinde, caddelerde ve otoyollarda konumlandırılmasını kapsıyor.

Sürdürülebilir teknoloji alanında sayısız ödüle sahip Vestel, daha çevreci bir yaşam için enerji verimli ürünler üretiyor. Geleceğin akıllı dünyasına imza atmak için birçok teknoloji geliştiren Vestel'in elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşması için birçok çalışması bulunuyor. En yüksek kriterlere göre test edilen, yanmaz gövdeye sahip, zorlu iklim koşullarına dayanıklı Vestel EVC04 modelleri, hızlı ve güvenli şarj sağlıyor. Ayrıca bu modeller çoklu internet bağlantı seçenekleri ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Elektrikli araç sürücüleri, EVC04 şarj cihazlarına mobil uygulama üstünden bağlanarak hem cihazı uzaktan kontrol edebiliyor hem de şarj verilerini inceleyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, "Dünya kaynaklarının korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele için hem bireyler hem de kurumlar karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor. Bu kapsamda elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması kritik önem taşıyor. Sürdürülebilir teknolojilerle zararlı karbon emisyonlarını azaltma hedefimizle tamamen uyumlu Iberdrola projesi, elektrikli araçların yaygınlaşmasına uluslararası ivmeyi artırmak için değerli bir fırsat teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Üretim kapasitesi ve uzmanlıklarıyla Avrupa'da elektrikli araç şarj altyapısının yaygınlaştırılması için mükemmel bir konumda olduklarını belirten Erdoğan, "Katma değerli ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra çevikliğimiz, esnekliğimiz ve pazara giriş hızımız bizi rakiplerimizden farklı kılarak Iberdrola gibi değerli ortaklarla çalışmamızı sağladı. Iberdrola gibi uluslararası ölçekte büyük bir şirketle yakın bir ortaklık içinde çalışacağımız için gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vestel'den Avrupa'ya elektrikli araç şarj cihazı ihracı
Vestel'den Avrupa'ya elektrikli araç şarj cihazı ihracı

Türkiye, İspanya, Enerji, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vestel'den Avrupa'ya elektrikli araç şarj cihazı ihracı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü         
11:10
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler         
10:37
İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi İlk tıp diploması olduğu iddia edilen tarihi eser Adana'da ele geçirildi         
10:05
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur         
08:52
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu Devlet desteği hayatını değiştirdi, köy kadınlarına örnek oldu         
08:15
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı Dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, sokak ortasında sütyensiz spor yaptı         
22:22
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 11:52:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vestel'den Avrupa'ya elektrikli araç şarj cihazı ihracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei