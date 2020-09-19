Yerli markadan glütensiz ürün atağı; kraker ve kurabiye ürettiler - Son Dakika

Yerli markadan glütensiz ürün atağı; kraker ve kurabiye ürettiler

Türkiye'de glütensiz gıda üreten firma sayısı gün geçtikçe artıyor.

Yerli markadan glütensiz ürün atağı; kraker ve kurabiye ürettiler, System.String[]

Türkiye'de glütensiz gıda üreten firma sayısı gün geçtikçe artıyor. Başta çölyak hastaları olmak üzere glüten diyeti yapan kişilerin de ulaşmakta zorlandığı glütensiz gıdaların dünyada 2026 yılında 15 milyar dolarlık bir pazara ulaşması öngörülüyor. Merkezi Gebze'de bulunan gıda firması UNİFO, tada markasıyla yüzde 100 yerli üretimle 11 çeşit glütensiz atıştırmalık üretti. Çoğu ithal edilen ürünlerin çok pahalı ve çeşitlerinin kısıtlı olduğunu söyleyen tada Unlu Mamüller Fabrika Müdürü Serkan Akgül, "Peynir, ıspanak, zerdeçal gibi sağlıklı baharat, sebze ve içeriklerle tuzlu kraker, ince gevrek ve kurabiyeyi piyasaya sürdük. Hedefimiz önümüzdeki yıl glütensiz mantı, makarna ve hazır yemek üretmek. Kendi fabrikamızda ürettiğimiz glütensiz ürünler hem ihtiyacı olan kişilere rahatça ulaşacak hem de daha ekonomik olacak" dedi.

Glüten içeren gıdalar sofralara en çok ekmek, makarna, bulgur pilavı ve unlu mamuller olarak geliyor. Bu ürünlerdeki bitkisel protein glüten özellikle çölyak hastaları, glütene hassasiyeti olanlar ve buğday alerjisi olanlar için hayatı zorlaştıran önemli bir sorun. Genel olarak ithal edilen glütensiz ürünler ise ithalat süreci uzun olduğu için kısa sürede tüketilmesi gerekiyor, zor bulunuyor ve oldukça da pahalı.

11 ÇEŞİT GLÜTENSİZ ÜRÜN ÜRETTİLER

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 sene önce temelleri atılan Unifo Gıda bünyesinde tada markası ile Unlu Mamuller üretimine ek olarak 8 ay önce Sakarya fabrikasında özel hassasiyet gösterilerek oluşturulan 3 bin metrekarelik ayrı bir alanda glütensiz ürünler üretilmeye başlandı. 1 Eylül'de piyasaya sürülen 11 çeşit ürünün arasında tuzlu kraker, ince gevrek, kurabiye ve grissini gibi atıştırmalıklar yer alıyor. Unlu Mamüller Fabrika Müdürü Serkan Akgül, yüzde 100 yerli üretimle, ürün çeşitliliğine özen göstererek uygun fiyatla erişilebilir olmayı hedeflediklerini söyledi.

HEDEF; GLÜTENSİZ MANTI VE MAKARNA ÜRETMEK

Türkiye'de en çok glütensiz ürün çeşitliğine sahip fabrika olduklarını aktaran Akgül, "Tamamen yerli üretim yapıyoruz. Başta tuzlu kraker, ince gevrek, kurabiye ve grissini olmak üzere 11 çeşit glütensiz ürünle sektöre giriş yaptık. Hedefimiz 2021 yılına kadar glütensiz mantı, makarna başta olmak üzere hazır yemeklerle ürün çeşitliliğimizi 25'e çıkaracağız. Glütensiz hazır yemek ve donmuş gıdaları da piyasaya süreceğiz" diye konuştu.

ÜRÜNLERE MARKETLERDEN, BENZİN İSTASYONLARINDAN VE İNTERNETTEN ULAŞILABİLİR

Tüm Türkiye'de en uygun fiyatla kolay ulaşılır olmayı amaçladıklarını vurgulayan Akgül, "Ürünlere ulusal zincir marketlerden, benzin istasyonlarından ve internet sitemizden ulaşabilirler. Ülkemizde glütensiz ürünler genelde ithal ediliyor. Biz kurduğumuz fabrikada alt ve üst yapımımızla, dönüştürülebilir enerji sistemimizle maliyetleri minimize ederek her noktada uygun fiyata bulunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI BRC BELGESİ ALINDI

Glütensiz ürünler için fabrikada ayrı bir bölüm inşa ettiklerini belirten Akgül, "Fabrikayı dünya standartlarında glütensiz ürünler üretebilir şekilde yaptık. İnşaatı 8 ayda tamamladık, 3 bin metrekare gibi bir alan üzerine kurduk. Havalandırma ve filtrasyon sistemi özeldir, hassas bir ürün ürettiğimiz için özellikle dikkat ediyoruz. Çapraz bulaşmanın olmamasına özen gösteriyoruz. Türkiye'de ilk ve tek glüten free BRC belgemizi de geçen ay aldık" dedi.

HER 10 KİŞİDEN 1'İ GLÜTEN DİYETİ YAPIYOR

Dünyada glütensiz ürünlerin 2026 yılında 15 milyar dolarlık bir pazara ulaşmasının öngörüldüğünü anlatan Serkan Akgül, "Çölyak hastaları glütensiz ürün kullanmak zorunda bunun yanı sıra glüten hassasiyeti olan insan sayısı her geçen gün artıyor. Dünyada glüten diyeti yaygınlaşmaya devam ediyor, her 10 kişiden 1'i glüten diyeti yapıyor" diye konuştu.

GLUTENSİZ ÜRÜNLER ARTIK İHRAC DA EDİLECEK

Üretilecek ürünlerin hammaddesinin hassasiyetle seçilip, laboratuvarlarda glüten içeriğinin analiz edildiğini söyleyen Akgül, "Analizden onay çıkınca hamur karışım elde edilerek üretim tamamlanıyor. Pişen ürünler paketlendikten sonra piyasaya çıkmadan yine glüten analizi yapıyoruz, onaylanan ürünü satış noktasına gönderiyoruz. 6 ay içerisinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ürünlerimizi ihraç etmeyi de planlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Hazır Yemek, Fabrika, Türkiye, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yerli markadan glütensiz ürün atağı; kraker ve kurabiye ürettiler - Son Dakika Ekonomi

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