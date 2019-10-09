Son Dakika Haberleri: 'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu
Son Dakika Spor 'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu

'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu

1 saat önce

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde geçtiğimiz yıl mücadele eden Emresporlu Melahat Çayır, 3. Lig ekiplerinden Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu.

'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu, System.String[]

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde geçtiğimiz yıl mücadele eden Emresporlu Melahat Çayır, 3. Lig ekiplerinden Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu.


Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Yeni Kemerspor forması giyen ve takım arkadaşları tarafından isminin Melahat olması nedeniyle eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya benzetilen ve 'Yerli Melo' lakabı takılan Çayır, yeni takımıyla şampiyonluk yaşamak istiyor.


Transfer sonrasında açıklama yapan Çayır, "Futbolu çok seviyorum ve yeni takımımda başarılı olmak istiyorum. Futbol sadece erkeklerin oyunu değil, aynı zamanda biz kadınların da oyunu" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Çayır, futbolculuğun yanı sıra aday hakemlik görevi de yapıyor. - ISPARTA

Felipe Melo, Futbol, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rüştü Reçber TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü oldu
Michel Bastos futbolu bıraktı Bastian Schweinsteiger futbolu bıraktı! Galatasaray'da Steven Nzonzi depremi! Ocak'ta İtalya yolcusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 13:10:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]