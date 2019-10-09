Son Dakika Haberleri: 'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu
Son Dakika Spor 'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu

'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu

1 saat önce

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Yeni Kemerspor forması giyen ve takım arkadaşları tarafından isminin Melahat olması nedeniyle eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya benzetilen ve 'Yerli Melo' lakabı takılan Çayır, yeni takımıyla şampiyonluk yaşamak istiyor.

'Yerli Melo', Afyon İdmanyurduspor'a transfer oldu, System.String[]

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Yeni Kemerspor forması giyen ve takım arkadaşları tarafından isminin Melahat olması nedeniyle eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'ya benzetilen ve 'Yerli Melo' lakabı takılan Çayır, yeni takımıyla şampiyonluk yaşamak istiyor.


Transfer sonrasında açıklama yapan Çayır, "Futbolu çok seviyorum ve yeni takımımda başarılı olmak istiyorum. Futbol sadece erkeklerin oyunu değil, aynı zamanda biz kadınların da oyunu" ifadelerini kullandı.


Öte yandan Çayır, futbolculuğun yanı sıra aday hakemlik görevi de yapıyor.


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Felipe Melo, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:01 
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