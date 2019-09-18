Son Dakika Haberleri: Yerli milli kamikaze drone "kargu" savaşa hazır halde
Son Dakika Güncel Haber

Yerli milli kamikaze drone "kargu" savaşa hazır halde

1 saat önce

açıklamalarda bulundu.

Yerli milli kamikaze drone
açıklamalarda bulundu. İkinci, şunları söyledi:

"Kargu'nun ilk versiyonunu 2018 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Şu anda başarıyla kullanılıyor. Ama bunlar teknik kullanım olarak teslim edilmiş durumda. Yine 2018 yılında 30'dan fazla 'Kargu' İHA'mızı sürü olarak uçurabilmeyi ve görev yaptırabilmeyi başarabilmiş ilk firmayız. İnşallah çok yakın zamanda 'Kargularımız' sürü teknolojisine sahip olacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullanımına sunacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız son aşamasına geldi. Yakın zamanda sürü halinde uçan, kendi görevlerini sürü halinde yerine getirebilen, otonom, yapay zekaya sahip olan platformları inşallah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunmuş olacağız."



- İstanbul
İstanbul, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



flaş
Tuzla'daki fabrika yangını kontrol altına alındı Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! İBB Başkanı İmamoğlu, sanatçıları ağırladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 19:14:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerli milli kamikaze drone "kargu" savaşa hazır halde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]