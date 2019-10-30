Yerli, Milli ve

Bugüne kadar IoT (Nesnelerin İnterneti), Endüstri 4.0 ve bulut sistemleri gibi geleceğin başlıca teknolojilerinin yapı taşlarını oluşturan kablosuz veri aktarımı, verilerin sıkıştırılması ve saklanması alanlarında birçok ürüne imza atan Armoya, ihtiyaç duyduğu bütün devre tasarımlarını ve yazılımlarını geliştirdikleri yapay zekâ mühendisi t-ona ile tasarladı.

"t–ona matematik, fizik, kimya, elektronik ve yazılım alanlarında mühendislik projeleri geliştirmek için eğitilmiş bir yapay zeka algoritmasıdır. Yıllarca süren çalışmalar neticesinde mühendislik dallarında kullanılan tüm formül ve standartlar t-ona sistemine öğretilmiştir. T-ona sistemine eklenen bu bilgiler yapay zeka tarafından kullanılan araç ve kaynakların bir kısmını oluşturmaktadır.

Elektronik projelerin temelini oluşturan aktif ve pasif elektronik parçaların iç yapısını oluşturan tüm malzeme bilimine hâkim olan t-ona, bir elektronik projeyi fizik, kimya ve materyal bilimini kullanarak tasarlar. Dünyanın önde gelen elektronik malzeme üreticileri, PCB ve PCB hammadde üreticileri datasına sahip olan t-ona, bir malzemenin şematik ve footprint(ayakizi) çizimlerini otomatik olarak oluşturabilmekte ve seçebilmektedir, PDF dosyalarından birçok datayı alabilmekte ve işleyebilmektedir. Özellikle PCB tasarımına büyük hız katan t-ona yaygın olarak kullanılan PCB tasarım programlarını kontrol edebilme, bu programlar içinde özel kurallar oluşturabilme, empedans uyumluluğunu tasarlayabilmektedir. Elektronik proje geliştirme aşamasında OLED, TFT ve GLCD ekranlar için simülasyon ve tasarım araçları sağlayan t-ona, programlama dilleri için otomatik olarak SDK ve Component geliştirir. Ekran tipleri de dahil olmak üzere birçok elektronik parçanın simülasyonlarını gerçekleştirebilir.

Kısaca özetlemek gerekirse, t – ona 'ya devre veya yazılımın temel bilgileri verildikten sonra devreleri çiziyor, parçaları seçiyor, gömülü yazılım araçlarını hazırlıyor ve baskı devreyi tasarlıyor. Tasarımcıya yalnızca bunları bir araya getirmek kalıyor. Daha sonra tasarımcı, gerekli yazılımını yazmak için yapay zekâ algoritmasına ana başlıkları giriyor ve t – ona, diğer süreçleri tamamlayarak çok kısa zamanda ve hatasız olarak yazılım, şematik ve devre çizimlerini tasarlıyor.

Web ve PC tabanlı yazılım geliştirme süreçlerinde büyük bir başarı sağlayan t-ona, bir database sistemini dakikalar içinde tasarlayabiliyor, SQL tabloların kontrolünü sağlayacak binlerce sayfalık sp kodlarını saniyeler içinde oluşturabiliyor. FPGA ve CPLD sistemleri için, Verilog tabanlı IP tasarımlar geliştirebilen t-ona ARM tabanlı işlemciler içinde hızlı bir şekilde gömülü yazılım geliştiriyor.

Ülkemizde ve dünyada FPGA tasarımı gerçekleştiren çok az sayıda firma bulunmakta ve bu firmaların bir çoğu FPGA geliştirirken lisans bedellerini ödedikleri hazır IP (Intellectual Property - Fikri mülkiyet) 'leri kullanmaktadır.FPGA ile geliştirilmiş projeler boyut olarak çok küçük yer kaplarlar, bunun sebebi bir FPGA yüzlerce elektronik yarıiletken parçanın yapabildiğinden çok daha fazlasını çok daha yüksek hızlarda yapabilmektedir. Radar'lar, Yüksek hızlı ölçüm sistemleri, Görüntü tanıma ve Manyetik Rezonans görüntüleme sistemleri gibi yüksek teknoloji ürünler sadece FPGA gibi ASIC tasarımlar ile yüksek kalitede üretilebilir.