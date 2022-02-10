Üye Girişi
Yerli mobil hız tespit radarı, Manisa'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika

Yerli mobil hız tespit radarı, Manisa'da kullanılmaya başlandı

10.02.2022 15:20
Yerli mobil hız tespit radarı, Manisa'da kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı mobil hız tespit sistemi Medar MTS, Manisa'da kullanılmaya başlandı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı mobil hız tespit sistemi Medar MTS, Manisa'da kullanılmaya başlandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, MESAN Elektronik Sanayi Ticaret AŞ tarafından geliştirilen Medar MTS'yi, Manisa- Menemen kara yolunda tanıttı.

Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, AA muhabirine, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine alınan yerli ve milli radarın ilk kez Manisa'da kullanılmaya başlandığını söyledi.

Yerli radarın, mevcut radarlara göre önemli avantajlarının bulunduğuna işaret eden Erdemir, "Eski radarlarımız, hız ihlali yapan bir aracı ve hızını tespit ederken, bu radarımız 4 şeritli bir yolda onlarca aracın ihlalini aynı anda tespit edebilecek." dedi.

"Gece denetimi için ayrı ekipmana gerek yok"

Erdemir, lazer teknolojisiyle çalışan radarın geliştirilmesine Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiğini dile getirerek, "Sahadaki tecrübelerimizi aktardık, buna göre üretildi. Karlı, yağmurlu havalarda bu radarla denetim yapabileceğiz. Gece hız denetimi yapmak için ayrı bir ekipmana ihtiyacımız yok artık. Yeni radarımızın sürücülerimizin yakalanma duygusunu en üst düzeyde tutup hız limitlerine uymalarını, böylelikle kazaların azalmasını umuyoruz." diye konuştu.

Trafik denetim ve uygulamalarında eş zamanlı olarak çoklu araç takibi yapabilen Medar MTS'nin araçların hız, şerit ve sınıfını yer, zaman ve tarih bilgileri ile takip edebildiği, operatöre araç sınıfı bazında hız limiti ayarlama imkanı sunduğu belirtildi.

Lazer teknolojisiyle çalışan yerli cihazın 4 şeritli bir yolda aynı anda çok sayıda aracın hızını, yağmur, sis, kar ve fırtına gibi hava şartlarından etkilenmeden, gece veya gündüz farklı ışık ortamlarında yüksek çözünürlükle denetleyebildiği aktarıldı.

Medar MTS'nin trafik araçlarının üzerine kurulabildiği gibi üçayak üzerinde müstakil olarak da kullanılabildiği bildirildi.

YORUMLAR
500

Jandarma, Tragger, Manisa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yerli mobil hız tespit radarı, Manisa'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:20 Tuğba Özerk, canlı yayında fenalaştı! En son Tosuncuk paralarıyla gündeme gelmişti
15:16 Kıbrıs'ta suikaste kurban giden Halil Falyalı köyünde toprağa verildi
15:09 Cemal Enginyurt'tan canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır sözler!
15:04 Ezeli rakiple görüşen Ferdi, ipleri kopardı!
15:03 Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
12:14 Meral Akşener yine sert konuştu: Bu kriz tarihe 'Erdoğan krizi' olarak geçecek
13:42 Ebru Şahin'den "Cedi Osman ile ne zaman evleneceksiniz? sorusuna bomba yanıt
14:20 A Milli Takım dünya sıralamasında 39. sıraya geriledi
12:18 Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
13:43 Japonya'da sumo turnuvasında 252 korona vakası!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 15:29:13. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli mobil hız tespit radarı, Manisa'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement