Yerli mobil hız tespit sistemi Ağrı'da kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Yerli mobil hız tespit sistemi Ağrı'da kullanılmaya başlandı

13.04.2022 13:37
Yerli mobil hız tespit sistemi Ağrı'da kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Ağrı'da kullanılmaya başlandı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Ağrı'da kullanılmaya başlandı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin hizmetine sunulan MTS cihazıyla, hız ihlali yapan araçların ihlal görüntüleri anlık olarak araç içindeki tablet üzerinden izlenebiliyor.

Gece uygulama yapabilme imkanını da sunan MTS, trafik denetim ve uygulamalarında, eş zamanlı olarak çoklu araç takibi yapabiliyor.

Milli ve özgün olarak geliştirilen cihazla, araçların hız, şerit ve sınıfı, yer, zaman ile tarih bilgileriyle takip ediliyor ve hız ihlali yapan araçların ilgili bilgileriyle kayıtları oluşturuluyor.

Olumsuz hava koşullarına rağmen gece gündüz kullanılabilen, şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilme imkanı sağlayan cihazla aynı anda 4 şeritli yollarda eş zamanlı birden çok aracın ihlal takibi yapılabiliyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Tragger, Milli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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