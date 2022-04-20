Yerli mobil hız tespit sistemi Kars'ta kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Yerli mobil hız tespit sistemi Kars'ta kullanılmaya başlandı

20.04.2022 18:04
Yerli mobil hız tespit sistemi Kars'ta kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Kars'ta kullanılmaya başlandı.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Kars'ta kullanılmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli imkanlarla üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi'nin, her türlü hava şartlarında, araçta ve seyyar olarak kullanılabildiği, gece görüş özelliği sayesinde gece de hız tespiti yapabildiği belirtildi.

Cihazın bir çok özelliğe sahip olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kars il Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin hizmetine sunulan MTS, hız ihlali yapan araçların gece ve gündüz ihlal görüntülerini anlık olarak kayıt altına alabilme, çoklu şerit olan kara yollarında anlık olarak bütün şeritleri takip edebilme gibi özellikler başta olmak üzere birçok yeni özelliğe sahiptir.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan, tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir."

Yerli mobil hız tespit sistemi Kars'ta kullanılmaya başlandı
Yerli mobil hız tespit sistemi Kars'ta kullanılmaya başlandı

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Jandarma, Milli, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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