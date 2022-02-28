Yerli mobil hız tespit sistemi, Osmaniye'de kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Yerli mobil hız tespit sistemi, Osmaniye'de kullanılmaya başlandı

28.02.2022 14:14
Yerli mobil hız tespit sistemi, Osmaniye'de kullanılmaya başlandı

Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Osmaniye'de kullanılmaya başlandı.

Yerli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Osmaniye'de kullanılmaya başlandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, yerli ve milli radar cihazının İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerince kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, radar cihazı ile aşırı hız nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarının azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Jandarma, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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