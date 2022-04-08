Yerli mobil hız tespit sistemi Uşak'ta kullanılmaya başlandı - Son Dakika

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, Uşak'ta jandarma ekiplerince kullanılmaya başlandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde kullanmaya başladığı sistemin ekip araçları üzerinde veya ayaklık üzerine kurulum yapılarak seyyar olarak ölçüm yapabildiği belirtildi.
4 şeritli yolda aynı anda birden fazla aracın hızını tespit edebilen sistemin her aracın hızını, sınıfını, şeridini, lokasyonunu, plaka ve araç görselini kaydedebildiği bildirildi.
Gece görüşü özelliği bulunan, karlı, yağmurlu ve sisli havalarda da kullanılabilen sistemle hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA
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