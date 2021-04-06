Yerli mobil oyun şirketi kripto para üretti - Son Dakika

Yerli mobil oyun şirketi kripto para üretti

06.04.2021 13:12
Yerli mobil oyun şirketi kripto para üretti, System.String[]

Pandemiyle geçen 2020 yılı oyun sektörünü olumlu yönde etkiledi, SocialPeta tarafından yayınlanan "Mobil Oyun Endüstrisi İstatistik ve Trendleri 2021" raporuna göre, küresel ölçekte mobil oyuncu sayısı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artışla 2,5 milyarı aşarken, sektörün yıllık geliri...

Pandemiyle geçen 2020 yılı oyun sektörünü olumlu yönde etkiledi, SocialPeta tarafından yayınlanan "Mobil Oyun Endüstrisi İstatistik ve Trendleri 2021" raporuna göre, küresel ölçekte mobil oyuncu sayısı 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artışla 2,5 milyarı aşarken, sektörün yıllık geliri de 77,2 milyar dolara ulaştı. Bu tablodaki en büyük pay sahibi ise reklam verenler oldu. Rapora göre, mobil oyun reklam verenleri önceki yıla göre yüzde 9 artarak 60 bine çıktı, böylece mobilde reklam veren her dört kişiden biri mobil oyunları tercih etmiş oldu.

ATB GAMES KRİPTO PARA BİRİMİ ÜRETTİĞİNİ DUYURDU

Sektörün kazandığı ivmenin sürdürülebilirliğinde reklam çalışmalarının belirleyici olduğuna dikkat çekilirken, yerli mobil oyun şirketi ATB Games'ten bir hamle geldi. Şirket, mobil oyun sektöründe kripto para ile ödeme yapmaya veya ödeme almaya imkan veren Fig Coin adlı bir kripto para birimini ürettiğini duyurdu. Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından Paritex'te listelenerek sektöre hızlı bir giriş yapan Fig Coin mobil oyun sevenler tarafından ilgi görüyor. Oyun oynayarak Fig Coin kazanmaya da imkan veren proje sektörde heyecan yarattı.

"HER TÜRLÜ OYUN İÇİ SATIN ALMA İÇİN KULLANILABİLİYOR"

Konuya ilişkin detayları aktaran ATB Games CEO'su Ahmet Turgut Buruk, "Dünyada kazanç olarak en popüler olan mobil uygulama ve mobil oyun sektörünü baz aldık. Sektörün en büyük gereksiniminin reklam çalışmaları olduğu bilinciyle, çağın dinamiklerine uygun bir çözüm ürettik. Aslında en popüler kazanç sektörü ile finans sektörünün odağı olma yolunda hızla ilerleyen kripto parayı aynı paydada buluşturmuş olduk. Bu kapsamda ürettiğimiz Fig Coin, kendi blockchain teknolojisine sahip olan ve oyun içinde satın alma yapmak için kullanılabilen bir kripto para birimi. Fig Coin'in sunduğu gelişmiş blok zinciri, ultra hızlı, maliyetsiz ve güvenli işlem kabiliyeti gibi özelliklerin oyun sektörüne şeffaf bir ödeme sistemi kazandıracağına inanıyoruz. Amacımız, mobil oyun sektöründe paranın da her yönüyle dijital çağa entegre olması" dedi.

"GAYEMİZ, TÜRKİYE'NİN İLK SİLİKON VADİSİNİ OLUŞTURMAK"

Fig Coin ile yaptıkları yatırımın gelecek hedeflerini de yeniden şekillendirdiğini belirten Ahmet Turgut Buruk, "Yerli bir mobil oyun şirketi olarak bugüne kadar hit alan ve trend olan onlarca oyun yaptık. 2021 yılında 10 milyon dolar ciro hedefiyle yola çıkan şirketimiz, 2022'nin sonuna kadar toplam 6 projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Bu projeleri Fig Coin'in gücüyle birleştirerek büyütmek ve mobil uygulama ihracatı yapmak ise temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Hızlı ve emin adımlarla ilerleyip 2022 için 100 milyon dolar olarak belirlediğimiz ihracat hedefine ulaşarak ülke ekonomimize katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Fig Coin'in alım satımı içinse Türkiye'nin en büyük ve güvenilir kripto para borsalarından Paritex ile anlaştığımızı ve açılışa özel etkinliklerimiz olduğunu da hatırlatmak isterim. Gayemiz, Türkiye'nin ilk silikon vadisini oluşturmak" ifadelerini kullandı.


Yerli mobil oyun şirketi kripto para üretti

Uluslararası Cimnastik Federasyonu, oyunlar, Kripto, Mobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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