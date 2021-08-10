Yerli mobil simülasyon oyunu 250 milyondan fazla indirildi - Son Dakika

Yerli oyun şirketi Zuuks Games'in Bus Simulator : Ultimate adlı oyunu, 250 milyon kez indirildi. En yakın rakibine 50 milyondan fazla fark atan mobil oyunun, simülasyon kategorisinde dünyanın en çok indirilen mobil oyunu olduğu kaydedildi. Şirket, Truck Simulator : Ultimate adlı yeni oyununu da bu ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Pandemi sürecinde ciddi bir ivme kazanan mobil oyun pazarı, hızla büyümeye devam ediyor. Research and Markets tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2020'de 98 milyar dolar büyüklüğe ulaşan mobil oyun pazarı, 173 milyar dolarlık küresel video oyunları gelirlerinde yaklaşık yüzde 57'lik paya sahip. 2030 yılına kadar 272 milyar dolara ulaşması beklenen pazarda, Türk oyun üreticilerin payı da dikkat çekiyor. Son olarak yerli mobil oyun üreticisi Zuuks Games, Bus Simulator : Ultimate oyununun 250 milyon indirilmeye ulaşarak simülasyon kategorisinde dünyanın en çok indirilen mobil oyunu olduğunu duyurdu. Şirketten edinilen bilgilere göre, 50 milyondan fazla indirme farkıyla en yakın rakibinin önüne geçen şehirlerarası otobüs simülasyon oyunu, AppStore tarafından da "günün oyunu" olarak tüm kullanıcılara tavsiye edidi.

"ÇOK OYUNCULU MODUYLA SÜRÜŞ KEYFİ İKİYE KATLANIYOR"

Bir otobüs yolculuğuna dair her ayrıntıyı gerçekçi grafiklerle aktaran Bus Simulator : Ultimate, oyuncuların Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD ve Brezilya gibi birçok ülkede otobüs yolculuğu yapmasına olanak tanıyor. 40'ı Türkiye'de olmak üzere dünya çapında 200'den fazla otogarın en ince ayrıntısına kadar modellendiği oyunda İstanbul Esenler Otogarı da yenilenmiş haliyle yer alıyor. Oyuncuların tek bir otobüsle başlayarak filo ve otobüs şirketi kurabildiği şehirlerarası otobüs simülasyonu oyunu, yapılan son güncellemeyle çok oyunculu moda da kavuşuyor.

YENİ BİR OYUN DAHA YOLDA

Zuuks Games, bugün toplamda 500 milyondan fazla indirme sayısı ve aylık 95 milyon aktif oyuncusuyla başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki oyunseverleri bir araya getiriyor. Bus Simulator : Ultimate'in yanı sıra, yayındaki 20'den fazla oyunuyla da öne çıkan şirket, Truck Simulator : Ultimate adlı yeni oyununu da bu ay piyasaya sürmeye hazırlanıyor.