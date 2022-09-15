Yerli mobilya şirketi Ataşehir'e 50 kedi evi bağışladı - Son Dakika
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Yerli mobilya şirketi Ataşehir'e 50 kedi evi bağışladı

15.09.2022 13:47
Yerli mobilya şirketi Ataşehir'e 50 kedi evi bağışladı

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanı sayısı 10 milyona yaklaştı.

Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde sahipsiz sokak hayvanı sayısı 10 milyona yaklaştı. Vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve şirketler sokak hayvanlarına rahat koşullar sunabilmek için çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde bir araya geliyor.  Bir yerli mobilya şirketi Ataşehir Belediyesi'ne 50 kedi evi bağışladı.

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre sadece İstanbul'da sahipsiz 128 bin köpek ve 162 bin kedi olduğu düşünülüyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının, zor kış koşulları geldiğinde hayatta kalmak için daha fazla mücadele vermesi gerekiyor. Soğuk kış günlerinde ısınmak ve yemek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına rahat koşullar sunabilmek için vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve şirketler çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde bir araya geliyor. Bu projelerin bir yenisi, geçtiğimiz hafta Ataşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Asortie Mobilya tarafından hayata geçirildi. Projede yer almaktan ve sokak hayvanlarına destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, gerçekleştirdikleri projenin detaylarını şöyle aktardı:

"Sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Ataşehir Belediyesi ile bu anlamlı projede yer almak için 50 adet kedi evini temin ederek kendileriyle paylaştık. Sokakta yaşayan hayvanlar için yaptıkları özenli çalışmaları ve bize bu projede yer verdikleri için Ataşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz."

"EL ELE VEREREK DÜNYAMIZI DAHA YAŞANILABİLİR KILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sosyal sorumluluk projelerinde herhangi bir ayrım veya koşul gözetmeksizin Türkiye'deki tüm belediyelerin yanında olmaya çalışacaklarının altını çizen Murat Erat, sözlerini şöyle noktaladı:

"Yıllardan beri sürdürdüğümüz geleneğimizi bozmadan öncelikle kedi evleri ile başladığımız bu sürece kış ayları bastırmadan köpek ve kuş evleri de ekleyerek devam edeceğiz. Yakında çevre temizliği çalışmaları yapacak ve sokak hayvanlarına mama dağıtacağız. El ele vererek dünyamızı daha yaşanılabilir kılabiliriz."


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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Ataşehir, Türkiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli mobilya şirketi Ataşehir'e 50 kedi evi bağışladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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