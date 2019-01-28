Son Dakika Haberleri: Yerli Motoru Test Etti

Yerli Motoru Test Etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEI'yi ziyaret ederek, Gökbey Helikopteri'ne güç verecek TS1400 Turboşaft Motoru'nun testini gerçekleştirdi.

Yerli Motoru Test Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEI'yi ziyaret ederek, Gökbey Helikopteri'ne güç verecek TS1400 Turboşaft Motoru'nun testini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile beraberlerindeki heyet, TEI'nin Eskişehir yerleşkesini ziyaret etti. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'in bilgilendirme toplantısı ile başlayan ziyaret, tesis turu ile devam etti. Heyet önce, ANKA'ya güç veren PD170 turbodizel havacılık motoru ve bu motorun bir üst versiyonu olan PD222 motorunun testlerini izledi. Ardından Gökbey Helikopteri'ne güç verecek TS1400 Turboşaft Motoru'nun testini gerçekleştiren Bakan Akar, tüm çalışanları tebrik etti. Öte yandan ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel Vurdu, Kutsal Topraklar Su Altında Kaldı Meteorolojiden Vatandaşlara Sevindiren Haber! Sıcaklıklar Artıyor

CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 22:10:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerli Motoru Test Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]