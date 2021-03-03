Yerli muzda bu yıl hedef 900 bin ton rekolte - Son Dakika

Yerli muzda bu yıl hedef 900 bin ton rekolte

03.03.2021 11:05
Yerli muzda bu yıl hedef 900 bin ton rekolte, System.String[]

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Mersin'de, bu yıl 900 bin ton yerli muz yetiştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli meyve üretim merkezlerinden Mersin'de, bu yıl 900 bin ton yerli muz yetiştirilmesi hedefleniyor.

Anamur- Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, AA muhabirine, coğrafi konumu ve mikroklima özelliğine sayesinde bölgede doğal yollarla sera ortamında yetiştirilen muzun yılın 12 ayı üretilebildiğini söyledi.

Hükümetin sağladığı sübvansiyon, örtü altı tarım ve hibe kredileri sayesinde üreticilerin muz yetiştiriciliğinde istikrarlı olduğunu belirten Gümüş, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde toplam 40 bin dönüm arazide muz üretildiğini dile getirdi.

Gümüş, hükümetin yerli muzda üreticiyi desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini vurgulayarak şunları ifade etti:

"2019 yılında yerli muz üretimimiz 550 bin tondu. 2020 yılına baktığımızda, yaklaşık 700 bin ton muz üreteceğimizi düşünüyorduk ancak hükümetimizin verdiği destekler ve çalışkan üreticimizin gayretleri sonucunda bu rakam Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 728 bin tona ulaştı. Bu yıl ise yerli muz üretiminde 900 bin ton rekolte hedefimiz var. Bu rekolteyle Türkiye'deki muz tüketiminin yüzde 95'ni karşılayacağız. Hedefimiz, Türkiye'nin muz ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamak ve ürettiğimiz yerli muzu ihraç eden bir ülke konumuna gelmek."

Üretim gibi tüketimin de arttığını belirten Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'de kişi başı muz tüketiminin yıllık 2,5 kilogramdan 10 kilograma çıktığını söyledi.

Muz üreticisi Abdulkadir Gümüş de uzun yıllardır muz yetiştirdiğini dile getirdi.

Devletin verdiği desteklerin üretimin artmasına katkı sağladığına işaret eden Gümüş, "2019'da 50 ton muz üretip, 240 bin lira gelir elde ettim. 2020 yılında da yaklaşık 63 ton muzdan 270 bin lira gelir elde ettim. Yaklaşık 8 dönüm muz seram var. Hepsini devlet desteğiyle kurdum. Bu yıl da yatırımcı bir arkadaşla beraber yine devlet destekli 12 dönüm muz serası kurdum. Bu yıl toplamda 130 ton yerli muz üretimi yapmayı hedefliyorum." dedi.

Ziraat Odası, Türkiye, Mersin, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli muzda bu yıl hedef 900 bin ton rekolte - Son Dakika Ekonomi


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