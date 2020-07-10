Yerli nohutta yüksek verim - Son Dakika

Yerli nohutta yüksek verim

Şanlıurfa 'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından geliştirilerek tescillenen nohut çeşidi, dekarda 400 kilogram verimiyle ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Şanlıurfa 'da GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından geliştirilerek tescillenen nohut çeşidi, dekarda 400 kilogram verimiyle ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

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Şanlıurfa 'da GAPTAEM tarafından geliştirilen ve çiftçilere sunulan "Ubet" isimli tescilli nohut tohumu hem verimi hem de lezzetiyle yüzleri güldürüyor. Bölge ürünlerinin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla çalışan GAPTAEM mühendislerinin, uzun yıllar yürüttüğü araştırma sonucu yeni bir nohut çeşidi geliştirildi. Tescili yapılarak "Ubet" ismi verilen yeni çeşit nohut tohumu, dekar başına 400 kilograma kadar verim verdiği belirtildi.


Çiftçiler için tohum yetiştirdiklerini ve yoğun sipariş aldıklarını belirten GAPTAEM Ziraat Yüksek Mühendisi Mahmut Gayberi, geliştirilen Ubet cinsi nohut ile ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlandığını aktardı. Gayberi, "Bizim şu anda yaptığımız baklagil ıslah araştırmaları içerisinde 'Ubet' türü nohut cinsini geliştirdik. Özellikle çiftçilerin ve sanayicilerin talepleri doğrultusunda seçim kriterlerimizi bu yönde belirledik. Son zamanlarda bakanlığımızın baklagil bitkileri üzerine yapmış olduğu desteklemelerle birlikte çiftçilerimiz daha geniş alanlarda nohut ekmeye başladı. Makinalı hasadın da devreye girmesiyle çiftçiler getirisine bakmaya başladı. Ubet nohut çeşidimiz diğer nohut çeşitlerine göre hem bölgeye daha uyumlu hem de yüksek verimi ile çiftçiler tarafından yoğun rağbet görüyor. Verim olarak bir dönüme ortalama 300 ile 400 kilo arasında verim verebiliyor. Aynı zamanda da iri taneli bir nohut çeşidimizdir. Tescil enstitüsü tarafından 6 bölgede 2 yıl yapılan ekim denemeleri sonrası onaylanan bu Ubet çeşidi nohut, tescil edilmeye hak kazandı" ifadelerini kullandı.


Gayberi de nohut ve mercimek çeşitleri üzerinde ıslah çalışmaları yürüttüklerini belirterek, özellikle bölgenin tarım şartlarına uyum sağlayabilen ürünleri geliştirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli nohutta yüksek verim - Son Dakika Ekonomi
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