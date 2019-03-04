Yerli Oku Milli Düşün Projesi" Ödül Töreni

İncesu
ilçesinde 7 Ocak'ta başlatılan "Yerli Oku Milli Düşün Projesi"nin ödül töreni yapıldı.
İncesu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
, Kayser Eğitim Bir-Sen Şube Başkanlığı ve Prof. Dr. Ayten-Mahir Köseoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi
'nce 7 Ocak'ta başlatılan proje, düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.
İncesu Belediyesi Konferans Salonundaki törene İncesu Kaymakamı Emre Cebeci, İlçe Jandarma
Komutanı Serdar Tünek, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Sancar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan, daire müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Cebeci, projeye milli ve manevi değerlere sahip çıkıp evrensel sahnede var olmada, yerli ve milli olmanın önemini kavratmak amacıyla başladıklarını belirterek, "Proje kapsamında öğrencilerimize kitap dağıttık. Dağıtılan bu kitaplarda yazarların eserlerinde ele aldığı kavramları öğrencilerin kendi bakış açılarıyla tartışmaları, yazdıkları deneme yazıları ile dereceye giren öğrencileri ödüllendiriyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmanın ardından dereceye giren öğrencilere Cebeci tarafından çeyrek altın, kitap ve plaket verildi.