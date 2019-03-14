"Yerli otomobil 3'üncü seviye otonom bir araç olacak"
14 dakika önce
Türkiye Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Karakaş, yerli otomobilin 3'üncü seviyeye hazır bir otonom araç olacağını söyledi.
Türkiye
Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi Karakaş, yerli otomobilin 3'üncü seviyeye hazır bir otonom araç olacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:30
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