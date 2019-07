Yerli otomobil bu gençlerin elinde şekillenecek

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, 1939 yılından beri düzenlenen uluslararası alternatif enerjili araçların yarıştığı, 28 ülkeden 140 takımın katıldığı, Eco-Marathon Europe 2019 yarışmasında Teknik İnovasyon Ödülü kategorisinde bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) öğrencileri, 1939 yılından beri düzenlenen uluslararası alternatif enerjili araçların yarıştığı, 28 ülkeden 140 takımın katıldığı, Eco-Marathon Europe 2019 yarışmasında Teknik İnovasyon Ödülü kategorisinde bir kez daha Türkiye'nin gururu oldu.



UMAKİT'li öğrenciler, bir kere daha ödüle ulaşmayı başardı. Genç mühendis adayları, Londra'da düzenlenen Eco-Marathon Europe 2019 yarışmasında Teknik İnavasyon Ödülü'nde üç farklı özgün ve yenilikçi tasarımlarıyla 2.lik elde etti.



UMAKİT ekibi, Barbaros isimli hidrojen enerjili araca, araçta kullanılan yakıt pili sisteminin verimini arttırmak için yakıt pili termal ve oksijen yönetim sistemi, aracın tekerlek içi motor sistemine vites özelliği kazandıran değişken manyetik alanlı DC motor tasarımı ve hidrojen yakıt pilinde farklı etkenlerden dolayı tepkimeye giremeyen hidrojen gazının ayrıştırarak tekrar kullanılabilir hale getiren yakıt pili egzoz yönetim sistemi ile birlikte üç farklı proje geliştirdi. Yarışmaya bu projeler ile katılan öğrenciler, 2.lik elde etmeyi başardı. Yarışmada, 1.liği Fransa ekibi TIM UPS INSA2 ve 3.lüğü ise Hollanda ekibi Green Team Twente kazandı. Ayrıca UMAKİT ekibi, hidrojen enerjili araçlarıyla verimlilik yarışmasında 120 km/m^3 skoruyla Avrupa'nın en verimli 6. aracı olmayı başardılar.



UMAKİT ekibi; BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Akın Burak Etemoğlu danışmanlığında, Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel, Ebubekir Pınar, Furkan Avcı, Alican Yüksek, Seçkin Çakır, Batuhan Temiz, Turgut Can Şahin, İsmet Berkay Kabatepe isimli 8 öğrenciden oluşuyor. Ekip, geçen yıl Şehir Konsepti Hidrojen Enerjili Araç Kategorisi'nde Avrupa şampiyonu olurken, bu yıl daTeknik İnovasyonÖdülü'nde Avrupa ikinciliği elde etti.



Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten takım kaptanı Furkan Avcı;"80 yıldır düzenlenen yarışmaya, Bursa Uludağ Üniversitesi olarak 3. kez katıldık ve bu önemli organizasyonda son 3 yılda ilklere imza attık. Ülkemizi ve üniversitemizi en iyiler arasına getirmeyi başardık. 2.lik ödülüne layık görüldüğümüz sistemler sadece yarışma odaklı değil, aynı zamanda geleceğin elektrikli araçları için yerli ve yenilikçi sistemler olarak tasarımını ve üretimlerini gerçekleştirdik. Bu alanda çalışan sayılı üniversitelerden biri olarak, geliştirmekte olduğumuz sürücüsüz aracımızla Eylül ayında tekrardan üniversitemizi temsil edeceğiz" diye konuştu.



Yerli otomobil bu gençlerin elinde şekillenecek



Elde ettikleri başarının ardından UMAKİT ekibi ile bir araya gelen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, alınan ödülden dolayı tüm öğrencileri ve danışmanlarını tebrik etti. Gençlerin yaptıkları çalışmaları yakından takip ettiklerini ve her anlamda destek verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; "Aldığınız ödüller ile üniversite olarak gururlanıyoruz. Sizler ülkemiz ve üniversitemiz adına birer övünç kaynağısınız. Yaptığınız çalışmalar aynı zamanda Türkiye'nin kendi yerli otomobilini üretmesi noktasında da ilham verici olacaktır. Gelecekte yerli otomobilimizi belki de sizler şekillendireceksiniz. Biz, yönetim olarak destek anlamında ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız. Sizlerden isteğimiz de çalışmalarınıza aynı kararlılık ile devam etmeniz ve başarı çıtanızı sürekli olarak yukarılara çıkarmanızdır" dedi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Gençlerin hız tutkusu faciayla bitti!

Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı

Suriyeli anne ve kızını domuz bağı ile öldüren canilere 2'şer kez müebbet hapis istendi

Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı