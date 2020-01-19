Yerli otomobil BUTEKOM ile vites yükseltecek - Son Dakika

Türkiye'nin 60 yıllık yerli otomobil hayalinin gerçekleştirileceği şehir olan Bursa, ileri teknoloji odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM) bünyesinde gerçekleştirdikleri inovatif çalışmayla yerli otomobilin yüksek pil ağırlığının kompozit malzemelerle dengelenmesini sağlayacaklarını söyledi. Prof. Dr. Karahan, Türkiye'de ilk olma niteliğindeki çalışmanın yerli otomobilin seri üretimi için kritik önem taşıdığını ifade etti.



Üretim ve ihracat merkezi Bursa, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'te hayata geçireceği yerli otomobil projesine odaklandı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve kent ekonomisindeki nitelikli dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren BUTEKOM, yerli otomobilin teknolojik gelişiminde anahtar rol üstleniyor. BUTEKOM bünyesinde kurulan İleri Kompozit Malzemeler Mükemmeliyet Merkezi'nin Proje Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan, yerli otomobilin milli teknoloji hamlesinin bir ürünü olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen yerli otomobil projesi için kompozit ve otomotiv alanındaki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yoğun ihtiyaç bulunmaktadır. Bu noktada nitelikli personel, kompozit üretim laboratuvarları, test ve analiz hizmetleri ile BUTEKOM çatısı altında aktif çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.



Yüksek pil ağırlığı dengelenecek



Prof. Dr. Karahan, BUTEKOM'da üniversite-sanayi işbirliğinde teknik tekstil ve kompozit alanında doğrudan otomotiv endüstrisine girdi sağlayan birçok proje geliştirildiğini ifade etti. Otomotiv endüstrisinin araç ağırlığını ve yakıt tüketimini azaltacak, bununla birlikte karbondioksit emisyon standartlarıyla uyum sağlayacak çözüm arayışlarını kompozit alanında sürdürdüğüne işaret eden Karahan, "Özellikle elektrikli araçlarda yüksek pil ağırlığının dengelenmesi önemli bir unsurdur ve bu araçlarda kompozitler önemli bir etkiye sahiptir. Ancak kompozit malzemelerin üretim sürelerinin uzun olması ve maliyetlerin yüksekliği sebebiyle otomobillerde kullanımı kısıtlanmakta ve seri imalatta yeterli düzeye ulaşılamamaktadır" diye konuştu.



"Türkiye'de başka örneği yok"



Türkiye'nin yerli otomobil üretimi konusunda gerçekleştirilen çalışmalara destek vermek amacıyla BUTEKOM'da yeni bir teknoloji ile film kompozit üretimi konusunda Ar-Ge çalışması başlattıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Karahan, şöyle devam etti:



"Proje kapsamında geliştirilecek olan malzeme ve üretim teknolojisi sayesinde ihtiyaç duyulan standartta ve kalitede, katma değerli, Türkiye'de başka bir yerde bulunmayan teknoloji ile otomotiv endüstrisinin en önemli kriterlerinden biri olan hızlı üretime yönelik yeni bir tekniğin geliştirilmesi sağlanacaktır. Buna ek olarak dayanıklılık ve alan/ağırlık oranlarındaki artış gibi özellikleri nedeniyle karbon elyaflar verimlilik ve hafiflik konusunda büyük avantajlar sağlamaktadır. Ancak karbon elyaf üretiminin yüksek maliyetleri nedeniyle otomotivde kullanımı sınırlı kalmaktadır. BUTEKOM'da yürütülecek bir başka çalışma neticesinde yenilenebilir kaynaklardan düşük maliyetli karbon elyaf üretimi gerçekleştirilecektir. Üretilecek bu karbon elyaflar takviye elemanı olarak kompozitlerde kullanılabilecek."



Prof. Dr. Karahan, söz konusu çalışmaların TÜBİTAK'ın 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Uludağ Üniversitesi ortaklığı ile daha etkin bir şekilde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi. - BURSA