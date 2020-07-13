Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi hummalı çalışma - Son Dakika

Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi hummalı çalışma

BURSA'nın Gemlik ilçesinde temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacak yerli otomobil fabrikasının helikopter pisti, otopark alanı ve bağlantı yolları Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanıyor.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacak yerli otomobil fabrikasının helikopter pisti, otopark alanı ve bağlantı yolları Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanıyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 22 milyar TL'lik öngörülen yatırımla inşa edilecek yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobilini üretecek fabrikanın temeli 18 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle atılacak.

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Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde yapılacak ve doğrudan 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temel atma töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi tarafından helikopter pisti, otopark ve bağlantı yollarında asfaltlama çalışmalarına başlandı. Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nin otopark alanı ve bağlantı yollarındaki 18 bin metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışmasını da sürdürüyor.


Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:07 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi hummalı çalışma - Son Dakika

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