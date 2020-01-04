Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı arsa incelendi - Son Dakika
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Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı arsa incelendi

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerli otomobilin üretileceği saha, Bursa protokolü tarafından incelendi.

Yerli otomobil fabrikasının yapılacağı arsa incelendi, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerli otomobilin üretileceği saha, Bursa protokolü tarafından incelendi.


Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'teki askeri alanda incelemelerde bulundu. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, tahsis edilen arazinin boş olduğunu dile getirerek hiçbir ağacın kesilmeyeceğini söyledi.


Işık, "Bazı çevrelerin zeytin ağacı kesileceği iddiaları var. Tam tersi fabrikanın yapılacağı alan boş. Kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor. Plan düzenlemelerini ilgili bakanlıklar yürütecek. Çalışmaları bizler de yakından takip ediyoruz" dedi. - BURSA

Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:46 Kaynak: İHA
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