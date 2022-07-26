Yerli otomobil heyecanında geri sayım başladı! TOGG, 2023 mart ayında yollara çıkacak - Son Dakika
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Yerli otomobil heyecanında geri sayım başladı! TOGG, 2023 mart ayında yollara çıkacak

26.07.2022 22:23

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un fabrikasının açılışının 29 Ekim'de yapılacağını belirterek, 2023 yılının mart ayında TOGG'un yollara çıkacağını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Yozgat Belediyesi ve valilik ziyareti gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, daha sonra valilik konferans salonunda düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılarak girişimci ve iş adamlarına plaket verdi.

"2023 YILININ MART AYINDA BİNMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Hisarcıklıoğlu ödül töreninde yerli ve milli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türk insanının büyük bir hayali vardı. 110 yıllık, 120 yıllık, kendi otomobilini yapmak. 60 sene önce yarı yolda kaldık. O sebepten bu sebepten ama Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz" dedi.

ABD'DEKİ FUARA DAMGA VURDU

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yeni sedan modeliyle 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkmış ve büyük ses getirmişti. İlk kez ABD'de görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not almıştı. Togg, 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firmanın katıldığı CES 2022'de en iyi 6. marka olmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerli otomobil heyecanında geri sayım başladı! TOGG, 2023 mart ayında yollara çıkacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerli otomobil heyecanında geri sayım başladı! TOGG, 2023 mart ayında yollara çıkacak - Son Dakika
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