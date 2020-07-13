Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi! - Son Dakika

Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!

"Türkiye'nin Otomobili" projesi, dünya devlerinin Türkiye'ye ilgisini artırdı. Nitekim projede TOGG ile birlikte çalışan dünyanın önde gelen mühendislik şirketlerinden EDAG, Türkiye'de ofis açtı.

Alman mühendislik şirketi EDAG, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde ofis açtı. Şirket ilk projesini TOGG ile gerçekleştirecek. Cosimo De Carlo, "TOGG'un Türkiye ve Avrupa'nın elektrikli ulaşıma önemli katkı sağlayacağına eminiz" dedi.

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Dünyanın en büyük bağımsız mühendislik şirketlerinden Alman EDAG Türkiye ofisini açtı. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde açtığı mühendislik merkezi ile birlikte EDAG uluslararası mühendislik merkezlerinin sayısı 60'ın üzerine çıktı. EDAG Grubu, geçen yıldan bu yana mühendislik iş ortağı olduğu TOGG ile uluslararası uzman mühendislerden oluşan bir ekibin parçası olarak ilk Türk elektrikli otomobil markasını geliştirmek üzere çalışıyor. EDAG şimdi de Bilişim Vadisi'ndeki 600 metrekarelik ofisinde bu çalışmalara yerinde destek sunacak.

"TOGG'UN TÜRKİYE VE AVRUPA'YA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞINDAN EMİNİZ"

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, TOGG ile olan işbirliği kapsamında Türkiye Ofisi'nin açılışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan EDAG CEO'su Cosimo De Carlo, "Mayıs 2019'dan bu yana sorumlu mühendislik ortağı olarak TOGG'la başarılı bir işbirliği yürütüyoruz. Bu işbirliğinin geldiği noktada Türkiye'de de bir ofisimizin olması gerektiğine karar verdik. Çünkü TOGG'un Türkiye ve Avrupa'nın elektrikli ulaşımına (e-mobility) önemli katkı sağlayacağından eminiz" diye konuştu.

"VARSA TÜRKİYE'DEN YOKSA DÜNYANIN EN İYİSİ İLE ÇALIŞIYORUZ"

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise konuyla ilgili olarak, "TOGG için yola çıkarken, 'varsa Türkiye'den firmalarla, henüz Türkiye'de yoksa da dünyadaki en iyilerle çalışacağız' demiştik. Dünyada 60 noktaya ulaşan bir ağ içinde çalışan mühendislik şirketi EDAG'ın TOGG'un çekim alanına girerek Türkiye'ye ve Bilişim Vadisi'ne gelmiş olmasını 'Mobilite Ekosistemi' oluşturmak olan ana hedefimize doğru bir adım daha attığımızın kanıtlarından olarak görüyorum" dedi.

TÜRKİYE GELECEKTE ÖNEMLİ ROL ALACAK

EDAG Grubu COO'su (Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi) Harald Keller de Bilişim Vadisi'ndeki merkezin açılışından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "TOGG ile işbirliğimizle, Türkiye'nin geleceğin otomotiv pazarında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu nedenle 360 derece araç mühendisliği yetkinliklerimizi Türkiye'deki otomotiv endüstrisine sunmaya karar verdik. Potansiyel müşterilere EDAG'ın uluslararası ağına erişim imkânı sağlayarak küresel ulaşım mühendisliği uzmanı olarak konumumuzu güçlendiriyoruz" dedi.

YÖNETİM BİR TÜRK'E EMANET

EDAG Türkiye'yi, otomotiv mühendisliğinde uzun yıllara dayanan deneyimi olan Mertcan Kaptanoğlu yürütecek. Kaptanoğlu, yakın zamanda 30 mühendisten oluşan bir ekip kuracak. EDAG uzun vadede Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmeyi planlıyor.

Türkiye, Gebze, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 07:37 

Son Dakika Ekonomi Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi! - Son Dakika Ekonomi
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