Yerli otomobil nerede ve yılda kaç adet üretilecek? - Son Dakika
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Yerli otomobil nerede ve yılda kaç adet üretilecek?

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Yerli otomobil nerede ve yılda kaç adet üretilecek?, System.String[]

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek.

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Cumhurbaşkanı, Türkiye, Bursa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:27 
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