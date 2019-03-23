Son Dakika Haberleri: Yerli otomobil projesi 20 bin kişilik istihdam sağlayacak

Yerli otomobil projesi 20 bin kişilik istihdam sağlayacak

1 saat önce

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesiyle GSYH'ya 15 senede 50 milyar Euro, cari açığa ise 7 milyar euro'ya yakın katkı sağlanacağını söyledi.

Yerli otomobil projesi 20 bin kişilik istihdam sağlayacak, System.String[]
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesiyle GSYH'ya 15 senede 50 milyar Euro, cari açığa ise 7 milyar euro'ya yakın katkı sağlanacağını söyledi. Karakaş, proje kapsamında 4 bin doğrudan, 20 bin dolaylı istihdam sağlanacağını kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:10 

Ekonomi
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