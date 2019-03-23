Yerli otomobil projesi 20 bin kişilik istihdam sağlayacak
1 saat önce
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesiyle GSYH'ya 15 senede 50 milyar Euro, cari açığa ise 7 milyar euro'ya yakın katkı sağlanacağını söyledi.
TOGG CEO
'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesiyle GSYH'ya 15 senede 50 milyar Euro, cari açığa ise 7 milyar euro'ya yakın katkı sağlanacağını söyledi. Karakaş, proje kapsamında 4 bin doğrudan, 20 bin dolaylı istihdam sağlanacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:10
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