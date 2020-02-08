Yerli otomobil projesine bir katkıda Hopalı kadınlardan - Son Dakika
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Yerli otomobil projesine bir katkıda Hopalı kadınlardan

6 saat önce

Artvin'in Hopa ilçesinde tığ örücülüğü kursuna katılan kadınların "amigurumi" tekniğiyle Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG'un bez oyuncağını ürettiler.

Yerli otomobil projesine bir katkıda Hopalı kadınlardan, System.String[]

Artvin'in Hopa ilçesinde tığ örücülüğü kursuna katılan kadınların "amigurumi" tekniğiyle Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG'un bez oyuncağını ürettiler.


Artvin'in Hopa ilçesinde tığ örücülüğü kursuna katılan kadınların "amigurumi" tekniğiyle ürettiği yöresel kıyafetli Hopa bebekleri ilgi görüyor. Kursta yöreye özgü Temel, Fadime, tulum sanatçısı figürleri başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarına yönelik bebekler ile çocuklar organik oyuncakların dışında, deniz çakıllarından ve takı ürünleri ile göz kamaştıran süs eşyaları tasarlıyorlar. Kadınlar bunun yanı sıra Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG'un maketini yaptılar.


Kursa katılanlar kadınlar yaptıkları açıklamada, "Bez bebeklerimiz özellikle internet üzerinden ülkemizin her yerinden siparişler alıyoruz. Geçen hafta Kanada'dan sipariş aldık. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kanada'ya ilk etapta yöresel oyuncak bebeklerimizi satacağız. Özellikle biz ev hanımları, hem boş vakitlerimizi değerlendirebilmek hem de aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kursa katılıyoruz" dediler.


Her geçen gün kurslarına ilginin arttığını belirten kurs öğretmeni Seyhan Altunsoy ise "Kursiyerlere tığ ve iplikle dolgu oyuncak bebek yapmayı öğrettik. Bizde Türkiye'nin ilk yerli otomobiline katkı olsun diye TOGG'un oyuncak maskotunu yapmak istedik" diye konuştu. - ARTVİN

Türkiye, Artvin, TOGG, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
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