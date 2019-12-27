Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi - Son Dakika

Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi

6 saat önce

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin bugün yapılan tanıtım toplantısını izleyen vatandaşlar, adeta ekran başına kilitlendi.

Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi, System.String[]

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin bugün yapılan tanıtım toplantısını izleyen vatandaşlar, adeta ekran başına kilitlendi. TOGG tarafından yapılan yerli otomobil, ekran başında gören vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.


Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli ve milli elektrikli otomobilin tanıtımı bugün Gebze'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısı aynı zamanda milyonlarca vatandaş tarafından ekran başında takip edildi. Yerli otomobili görmek için adeta ekran başına kilitlenen vatandaşlar, otomobilin gösterime sunulduğu anı gururla alkışlayarak karşıladılar.


Yerli otomobil hakkında konuşan vatandaş, "Heyecanla izledik, çok güzeldi. Bizim için gurur vericiydi. Bütün Türkiye'nin desteklemesini istiyoruz" dedi.


Başka bir vatandaş ise yerli otomobili beğendiğini belirterek "Yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çarptığı köpeği kontrole inen sürücü, başka otomobilin çarpması sonucu öldü
Katar'daki 3 otomotiv firması, yerli otomobilin bayiliğine şimdiden talip oldu Meral Akşener'den yerli otomobil paylaşımı: Gerekli altyapıyı sağlayacak adımlar atılmalı Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı!

Son Dakika Haberleri
00:11 Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
00:09 Türkiye'nin otomobili beğeni topladı - Son Dakika
00:07 Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra kendini vurdu - Son Dakika
00:02 Spor hamza hamzaoğlu: hata bu oyunun olmazsa olmazı - Son Dakika
00:02 Spor ertaç özbir: 11'e 11 olsaydık oyun olarak daha iyisini yapabilirdik - Son Dakika
22:12 İstanbul'da park halindeki TIR çalındı - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:15:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]