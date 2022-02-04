Yerli otomobil TOGG'dan esinlenerek kardan araç yaptı - Son Dakika

Elazığ'da restoran şefinin yerli otomobil TOGG'dan esinlenerek yaptığı kardan araç, görsellerini paylaştığı sosyal medyada ilgi gördü.

Tarihi Harput Mahallesi'ndeki restoranda çalışan Murat Çevik, yağışın ardından TOGG'dan esinlenerek kardan otomobil tasarladı. Çevik, normal otomobil boyutundaki aracın ön farlarını kavanoz kapakları, arka farlarını spiral taşı, dikiz aynalarını kevgir, cam çerçeveleri ile radyo antenini de söğüt dalından yaptı.

Çevik, yaklaşık 3 günde tamamladığı otomobile güneşten erimemesi için günlük kar takviyesiyle özel bakım yapıyor.

Kardan otomobil, görsellerinin paylaşıldığı sosyal medyada kullanıcılardan ilgi gördü.

Çevik, AA muhabirine, kentteki yoğun yağışın ardından kardan bir figür yapmaya karar verdiğini, ilk aklına gelenin de ülke için gurur vesilesi yerli otomobil TOGG olduğunu belirterek, "Misafirlerimiz çok beğendi. Kış boyunca arabamızı ayakta tutacağım." dedi.