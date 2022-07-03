Yerli otomobil TOGG, gece karanlığında yolda görüntülendi! Yol tutuşu beğeni topladı - Son Dakika
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Yerli otomobil TOGG, gece karanlığında yolda görüntülendi! Yol tutuşu beğeni topladı

03.07.2022 19:21

Türkiye'nin piyasa çıkarmaya hazırlandığı yerli otomobili TOGG, gece yarısı yolda seyahat ederken görüntülendi. Aracı kimin kullandığı bilinmezken yol tutuşu da izleyenler tarafından beğeni topladı.

2023 yılı Mart ayı itibariyle artık daha sık rastlamaya başlayacağımız Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, gece yarısında yolda görüntülendi. TOGG'u kimin kullandığı bilinmezken, bu görüntünün sosyal medya paylaşılması heyecan yarattı.

YOL TUTUŞU HAYRAN BIRAKTI

Türkiye'nin yerli otomobilinin yol tutuşu ve manevra kabiliyeti ise izleyenleri adeta kendisine hayran bıraktı. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz tarafından görüntülenen TOGG, kamera kaydına girdikten saniyeler sonra hızlı şekilde gözden kayboldu.

MERAKLA BEKLENİYOR

TOGG'un banttan indirilip yollarla kavuşacağı tarih merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un 2022 yılının sonunda banttan indirileceğini ifade etmişti.

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Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG, gece karanlığında yolda görüntülendi! Yol tutuşu beğeni topladı - Son Dakika
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