Yerli otomobil TOGG TEKNOFEST'te

Türkiye'nin otomobili TOGG, Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerini aldı.

Türkiye'nin otomobili TOGG, Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerini aldı. Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yeni ziyaretçilerini bekliyor. TOGG'un sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerimizi aldık" notuyla paylaşım yapıldı. - İSTANBUL

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