Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Son Dakika Dünya

Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

6 saat önce

Yerli otomobilin ilk görüntüleri yayınlandı: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiView on euronews.

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Yerli otomobilin ilk görüntüleri yayınlandı: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiView on euronews

Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:12 
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