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Yerli otomobil yolda: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti
6 saat önce
Yerli otomobilin ilk görüntüleri yayınlandı: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiView on euronews.
Yerli otomobilin ilk görüntüleri yayınlandı: Kamuflajlı halde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:12
Son Dakika Sürücünün trenin geçişini beklememek için bariyeri kırma anı kamerada Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor Tanıtımına az bir zaman kala yerli otomobile Kars'tan talip çıktı! Son dakika: Yerli otomobilden bir detay daha! Hareket ederken görüntülendi