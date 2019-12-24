Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde - Son Dakika

Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde

6 saat önce

Türkiye'nin Otomobili resmi twitter hesabından yapılan "aynalar yerli yerinde" paylaşımıyla yerli otomobil hakkında yeni bir fotoğraf daha gün yüzüne çıktı.

Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili resmi twitter hesabından yapılan "aynalar yerli yerinde" paylaşımıyla yerli otomobil hakkında yeni bir fotoğraf daha gün yüzüne çıktı.

Türkiye'nin merakla ve dört gözle beklediği yerli otomobilin canlı kanlı ilk resmi tanıtımına sayılı günler kaldı. 27 Aralık Cuma günü yapılacak olan tanıtım toplantısı öncesinde twitterden otomobile ilişkin bir fotoğraf daha paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geçtiğimiz hafta brandalı şekilde araç önünde çekildiği fotoğraf sosyal medyada ses getirmişti. Paylaşım üzerinden "aracın aynaları nerede" gibi sözlerle otomobilin prestiji düşürmeye çalışılmıştı. Türkiye'nin Otomobili resmi twitter hesabından yaptığı son paylaşımda "aynalar yerinde etiketi" kullanıldı.

Öte yandan, paylaşımda, "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı. Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin. Yeniliğe Yolculuk devam ediyor Geri sayımda son 3 gün!" notu düşüldü.

(İHA)

Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni Malatyasporlu Mina'nın ikinci kattan düşen oğlu komadan çıktı
Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı Freni boşalan tır beş aracı biçti İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
21:36 Rize ve trabzon'da yeni orman yangınları -2 - Son Dakika
21:36 Muhafız Alayı darbe girişimi davası - Son Dakika
21:36 Kars'ta PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
21:32 Elazığ domuzlar tarafından öldürülen dişisinin başında 4 gün bekledi - Son Dakika
21:28 İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 21:38:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli otomobilde aynalar yerli yerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]