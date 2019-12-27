Yerli otomobilde detaylar belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli otomobilde detaylar belli oldu - Son Dakika

Yerli otomobilde detaylar belli oldu

6 saat önce

YERLİ otomobil üretimine ilişkin detaylar netlik kazandı.

Yerli otomobilde detaylar belli oldu, System.String[]

YERLİ otomobil üretimine ilişkin detaylar netlik kazandı. Yerli otomobil üretim tesisi, Bursa'da kurulacak. Üstlenici firmaya alım garantisi dahil pek çok devlet desteği sağlanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılacak elektrikli otomobil üretim tesisine, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca devlet desteği verilecek. Kararda, yerli otomobilin üretimine ilişkin detaylar da aktarıldı. Elektrikli yerli otomobil, Bursa'da kurulacak tesiste üretilecek. Tesiste, 300'ü nitelikli personel olmak üzere 4323 kişi istihdam edilecek.

YATIRIM TUTARI 22 MİLYAR LİRA

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülüyor. Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi.

30 BİN OTOMOBİLLİK ALIM GARANTİSİ

TOGG'un gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Garanti çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.

Yerli otomobile devlet tarafından sağlanacak destekler şunlar:

Gümrük Vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi.


Bursa, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tanıtımına saatler kala yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB görüntülendi
Eşiyle sorunları olan kadını "Aranızı düzelteceğiz" diyerek 2 milyon lira dolandırdılar Piyasa değeri 500 bin TL olan uyuşturucu sobanın içinde ele geçirildi Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor

Son Dakika Haberleri
11:41 Sözcü davasında karar çıktı (1) - Son Dakika
11:41 'KAN BAĞIŞINDA ÇÖZÜM SOSYAL MEDYA ÇAĞRILARI DEĞİL' - Son Dakika
11:40 GAP'ta sulama şebekelerinin yüzde 53'ü tamamlandı - Son Dakika
11:40 Şentop: "Mevzuata göre siyasi parti kurmak gerekli şartlar sağlandıktan sonra herkes için bir... - Son Dakika
11:40 Sözcü Gazetesi davasında karar - Son Dakika
11:25 Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Son Dakika
11:13 Yüksekova kara gömüldü! İlçede okulla tatil edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 11:43:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli otomobilde detaylar belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]