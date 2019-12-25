Yerli otomobilde 'lale' detayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli otomobilde 'lale' detayı - Son Dakika

Yerli otomobilde 'lale' detayı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden yeni bir fotoğraf daha paylaşıldı.

Yerli otomobilde 'lale' detayı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden yeni bir fotoğraf daha paylaşıldı. Yerli otomobilin tamponu ve panjuru görülürken, panjurdaki lale detayları dikkat çekti.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca, Cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak olan yerli otomobilden yeni bir fotoğraf daha yayınlandı. Grubun sosyal medya hesabından daha önce paylaştığı fotoğraflarda aracın farları, aynaları, ön cam sütunları görülürken, bugün paylaşılan fotoğraf da ise aracın ön tamponu ve panjur görüntüsü yayınlandı. Panjurdaki lale desenleri dikkat çekerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da sosyal medya hesabından lale emojisi paylaştığı görüldü.


Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:55 Kaynak: DHA
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