Yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil ile ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından dün aracın farlarını paylaşırken, bugün paylaşılan fotoğrafla aracın farları, aynaları, ön cam sütunları görüldü. Paylaşımda, "Yeniliğe yolculuk devam ediyor. Geri sayımda son 3 gün" ifadelerine yer verilirken, "Aynalar yerli yerinde" sözü etiketlendi.