Yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı - Son Dakika

Yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı.

Yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak yerli otomobilden bir fotoğraf daha paylaşıldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil ile ilgili bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabından dün aracın farlarını paylaşırken, bugün paylaşılan fotoğrafla aracın farları, aynaları, ön cam sütunları görüldü. Paylaşımda, "Yeniliğe yolculuk devam ediyor. Geri sayımda son 3 gün" ifadelerine yer verilirken, "Aynalar yerli yerinde" sözü etiketlendi.


Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:09 Kaynak: DHA
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