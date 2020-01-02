Yerli otomobile bayilik başvurusu geldi - Son Dakika
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Yerli otomobile bayilik başvurusu geldi

7 saat önce

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılan yerli otomobil için Asortie A.Ş bayilik başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yerli otomobile bayilik başvurusu geldi, System.String[]

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılan yerli otomobil için Asortie A.Ş bayilik başvurusunda bulunduğunu açıkladı. 2022 sonunda piyasaya sürülmesi beklenen otomobil için binlerce kişi ön talep oluşturmayı bekliyor.


Teknik ve donanım özellikleriyle birçok ilki bünyesinde barındıran yerli otomobil yüzde 100 elektrikli yapısıyla büyük dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım sonrasında kamu ve özel sektörden binlerce şirket ve vatandaş yerli otomobil için ön talepte bulunacağını açıkladı. Şehir içi trafik pilotu özelliği ile otonom sürüş kabiliyeti, sürücü destek sistemi, dünyada ilk kez kullanılacak 'Holografik Asistan' ve 30 dakikadan kısa sürede şarj gibi birçok yeni teknolojik özelliği olan yerli otomobilin satışı için Asortie A.Ş, bayilik başvurusu gerçekleştirdiğini açıkladı.


"Yerli otomobil için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor"


Bu yıl içerisinde adının belli olması ve 2020 sonunda da satışa çıkması beklenen yerli otomobil için bayilik başvurusunu yapan Asortie A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, "Yerli otomobil herkesi olduğu gibi bizi de oldukça heyecanlandırdı. Yıllardır beklediğimiz ve hayal ettiğimiz bu otomobillerin üretimi için nihayet çalışmalar başladı. Bu süreçte yerli otomobilin desteklenmesi için herkesin elini taşın altına koyması ve Türkiye'nin gururu olacağına inandığımız bu otomobillerin sahipsiz kalmaması gerekiyor. Asortie A.Ş. olarak yaptığımız başvuruyla, yerli otomobil için bayilik sürecini başlatmış olduk. İlerleyen dönemde de konuyla ilgili çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.


"Geleceğin ihtiyaçlarını karşılıyor"


Yerli otomobilin bir otomobilden daha fazlası olduğunu belirten Murat Erat, "Akıllı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla son 10 yılda otomobiller taşıttan çok teknolojik cihazlara dönüştü. Bu noktada Türkiye'nin de yerli otomobil konusunda oldukça doğru bir tercih yaptığını düşünüyoruz. Benzinli ve dizel otomobil yerine tamamen geleceğin ihtiyaçlarına dönük elektrikli araçların üretilmesi, oluşturduğu katma değerle de ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından tüm hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan doğuştan elektrikli araçların geliştirilmesi ve içinde bulunduğumuz zamana uygun güncellenmesi, yerli otomobilin gücüne güç katacak." dedi. - İSTANBUL

Ankara Sanayi Odası, Türkiye, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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