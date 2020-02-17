Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi - Son Dakika

Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi

6 saat önce

Türkiye'nin Otomobili, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor.

Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi, System.String[]

Türkiye'nin Otomobili, altyapısını yerli girişim firmalarının oluşturduğu simülasyon sistemi üzerinden test ediliyor. Bu yolla geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

Yerli otomobil, otomobilin fiziksel özelliklerini birebir yansıtan bir matematiksel modeli simüle ederek geliştiriliyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG)paylaştığı videoda anlatılanlara göre; savunma ve havacılık sanayiinde yetişmiş uzmanların önderliğinde geliştirilen model, tehlikeli manevraları riske girmeden gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Böylece, otomobil üzerinden test edilecek taşıt dinamiği, sürüş değerlendirmeye veya aktif güvenlik sistemleri teknolojilerini otomobilin fiziksel prototip sürecinden önce deneyimlenmesini sağlayan bir test ve geliştirme ortamı sunuyor.

Sistemin alt yapısı yerli girişim firmalarıyla oluşturulurken kullanılan taşıt modeli ise yerli otomobilin özelliklerini içeriyor. Otomobilin geliştirme sürecinde kullanılan bu model, sürekli güncellenerek en son haliyle test ve geliştirme mühendislerinin kullanımına sunuluyor. Böylelikle geliştirme sürecinde optimizasyon yapılması sağlanarak hem test süreleri hem de maliyetler düşürülüyor.

(İHA)

Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:00 Kaynak: İHA
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Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi
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