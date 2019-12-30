Yerli otomobile yurtdışından talep - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli otomobile yurtdışından talep - Son Dakika

Yerli otomobile yurtdışından talep

6 saat önce

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye'de TOGG tarafından üretilecek olan yerli ve milli otomobile talip olduklarını söyledi.

Yerli otomobile yurtdışından talep, System.String[]

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye'de TOGG tarafından üretilecek olan yerli ve milli otomobile talip olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili için ilk ön siparişi vermesinin ardından Kazakistan'dan açıklama yapan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlattığı proje bizi de gururlandırdı. Bizler Ahıska Türkleri olarak yerli Türk otomobiline talibiz. Dünya'nın 9 ülkesinde yaşayan Ahıskalı hemşerilerimizle ilk seri üretim başladığı anda alımlara başlıyoruz. Şimdiden çağrımızı burada seslendiriyoruz" dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar da Ahıska Türkleri olarak Türkiye'nin yerli otomobil hamlesinden dolayı tebriklerini ileterek, "Anavatanımızın bu gururlandırıcı hamlesine bizde destek veriyoruz. Ahıska Türkleri dünyanın neresinde olursa olsun araç tercihini üretim olduğu andan itibaren Türk otomobilinden yana yapacaktır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Ahıska Türkleri, Kazakistan, Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobile Ahıska Türkleri de talip oldu
Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek

Son Dakika Haberleri
20:40 Otomobil menfez inşaatına uçtu - Son Dakika
20:38 "Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor" - Son Dakika
20:38 Kavaklıdere'de kar nedeniyle kapanan yollar açıldı - Son Dakika
20:36 Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
20:34 Rektör Çufalı'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:44:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli otomobile yurtdışından talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]