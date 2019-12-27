Yerli otomobilin ayrıntıları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Yerli otomobilin ayrıntıları Resmi Gazete'de

6 saat önce

Yerli otomobil üretimine ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yerli otomobilin ayrıntıları Resmi Gazete'de, System.String[]

Yerli otomobil üretimine ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve 5 ayrı modelde üretim yapılacak.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Bursa İlinde yapılacak olan elektrikli otomobil üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konmasına karar verildi.


26 Aralık 2019 tarihli ve 1945 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki olan Karar'ın 2. Maddesinde yatırımın niteliklerine yer verildi. Karar'da Proje bazlı olarak desteklenecek yatırımın kapsam ve niteliğine ilişkin olarak, yatırım yerinin Bursa ili, yatırım konusunun elektrikli otomobil üretimi, başlangıç tarihinin 30 Ekim 2019 ve yatırım süresinin başlangıç tarihinden itibaren 13 yıl olup yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebileceği kaydedildi. Öte yandan, öngörülen toplam sabit yatırım tutarının 22 milyar TL olduğu belirtildi.


Yılda 175 bin otomobil


Öte yandan, elektrikli otomobil üretiminde 5 ayrı model olacağı ve yıllık kapasitenin 175 bin adet olacağı bilgisi de Karar'da yer aldı. Ayrıca, üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin çalışacağı ve 300 nitelikli personelin yer alacağı belirtildi.


Yatırım destekleri


Karar'ın "Destekler" başlıklı 3. maddesinde bu karar kapsamında desteklenen yatırım projesinin şu desteklerden yararlandırılacağı belirtildi:


1-Gümrük vergisi muafiyeti


2-KDV istisnası


3-KDV iadesi


4-Vergi indirimi (vergi indirim oranı yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 100, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100)


5- Sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl)


6- Gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl)


7-Nitelikli personel desteği (azami 360 milyon TL)


8- Faiz ve/veya kar payı desteği (gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz ve/veya kar payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren 10 yıl)


9- Yatırım yeri tahsisi


10-Alım garantisi


Uygulamalar


Karar'a göre; Nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere beş yıl süreyle uygulanacak. Ayrıca, alım garantisi, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde DMO tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için uygulanacak. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
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