Yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup talip oldu - Son Dakika
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Yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup talip oldu

6 saat önce

Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkartılan yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, talip olduğunu açıkladı.

Yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup talip oldu, System.String[]

Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkartılan yerli otomobilin ilk bayiliğine Haldız Grup Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız, talip olduğunu açıkladı.


Türkiye'nin yerli otomobili, Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde 'Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması'yla görücüye çıkarıldı. Müthiş bir görsel şölenle herkesin beğenisini kazanan yerli otomobilimizin ilk aracına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talip olurken, kentin plaka numarası 41'inci arabaya da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın talip oldu.


Otomotivde öncü


Otomotiv dünyasının öncüleri arasında yer alan markaları bünyesinde barındıran Haldız Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Macit Haldız da, Haldız Otomotiv Grubu olarak yerli otomobilin Kocaeli bayiliğine talip olduğunu açıkladı. - KOCAELİ

Türkiye, Kocaeli, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
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