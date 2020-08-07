Yerli otomobilin markası belli oldu - Son Dakika

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi. Karakaş, Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 gizlilik anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan oluşacak" ifadelerini kullandı.

Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 gizlilik anlaşması imzaladıklarına dikkat çekerek, "Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan oluşacak. Avrupa'ya açılmayı tabi ki de istiyoruz. Bunların arasında başta Almanya, Fransa ve İtalya var" dedi.

"2030 YILINDA DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ 5 FARKLI MODELDEN TOPLAM 1 MİLYON ADET ÜRETİLECEK"

İnşaatın zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacağını belirten Karakaş, "TOGG Tesisi'nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. TOGG Gemlik Tesisi'nde işe alımlar 2022 yılı başından itibaren başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4 bin 300 kişiye ulaşacak. Tesiste, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından ilk seri araç 2022 yılı son çeyreğinde banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG'a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Yerlilik oranı üretim başlangıcında yüzde 51 olarak açıkladık. Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. TOGG için tedarikçi seçimlerinin yüzde 93'ü tamamlanırken, bunların yüzde 78'i Türkiye'den, yüzde 22'sini ise Avrupa ve Asya'dan farklı şirketler oluşturuyor. TOGG için şu ana kadar 700 milyon liranın üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıldı. TOGG'un üretim başlangıcından

itibaren batarya modül ve paketleri yerlileştirilecek" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YA AÇILMAYI TABİ Kİ DE AÇILMAK İSTİYORUZ"

Araçla ilgili donanım bilgileri de veren Karakaş, "Aracımız tek motorla 7,6 saniye çift motorla 4.8 saniyede 100 km'ye ulaşıyoruz. Yine aynı şekilde tek motorla 200 beygir çift motorla 400 beygir gücüne sahip. Bataryamız TOGG araçlarında kullanmasıyla beraber diğer ülkeler için bir pazar olmasını istiyoruz. Gebze'deki fabrikasıyla ilgilendik. Fabrikanın kapanma tarihleriyle bizim fabrikamızın açılma tarihleri uyuşmadı. Kendi ülkesinde başarılı olmayan bir firmanın ihracatta da başarılı olacağını düşünmüyorum. Bazı şeylerin oturmasıyla birlikte Avrupa'ya açılmayı tabi ki de açılmak istiyoruz. Bunların arasında başta Almanya, Fransa ve İtalya var" dedi.

YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi. Karataş, "Aracımızın isimlerini üretim tamamlandıktan sonra düşünüyoruz. Biz şu anda iki tane patent aldık. Yeni icatlarımızı ve düşüncelerimizi patentlendiriyoruz. Tüketici ve pazarın ihtiyaçlarına yöneliyoruz. Dünyada doğuştan elektrikli otomobilde bizim seviyemize gelen yok. Biz tamamen özgün üretiyoruz. Otomobilde klasik dağıtım ağı değişiyor bizde ona göre dağıtım planı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN EN TEMİZİ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

Fabrikanın çevre dostu olacağını da sözlerine ekleyen Karakaş, "Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi olma özelliği taşıyor. Aynı zamanda kısa çevrimi sayesinde de yüzde 30 daha düşük Co2 salımı ve karbon ayak izi bırakıyor. Üretimin yanında Ar-Ge, stil tasarım merkezi, prototip geliştirme ve test merkezi, strateji ve yönetim merkezi ve daha önemlisi müşterilerimizin otomobillerimizi, teknolojimizi ve markamızı ailece deneyimleyeceği, satın aldıkları otomobillerini teslim alabilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri, gelecek kuşakları teknolojiye özendirecek Müşteri Deneyi Parkı'nı aynı çatı altında topladığı için fabrikadan daha fazlası olacak" diye konuştu.

"NCAP'TEN EN YÜKSEK GÜVENLİK SEVİYESİ OLAN 5 YILDIZI ALACAK ŞEKİLDE GELİŞTİRİLDİ"

Son olarak mühendislik çalışmaları hakkında da bilgi veren Karakaş, "Doğuştan elektrikli platform Euro NCAP'ten en yüksek güvenlik seviyesi olan 5 yıldızı alacak şekilde geliştirildi. Elektrik/Elektronik mimarisi oluşturuldu. Şasi, batarya, elektrik motoru ve güç elektroniği parametreleri belirlenip entegre edildi. Konfor, performans ve yol tutuşunu destekleyecek süspansiyon mimarisi simülasyon çalışmaları ile geliştirildi. İleri sürüş destek sistemleri (ADAS), sensör, kamera donanımları, yazılımları ve algoritmaları geliştirildi" diye sözlerini tamamladı.

(Uğur Çetin/İHA)