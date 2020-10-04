Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi - Son Dakika

Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışma sürüyor.

Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi, System.String[]

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretileceği fabrika inşaatında çalışma sürüyor. İnşaat çalışmalarında, 50 bin metreküp kazı çalışmasıyla birlikte 3 bine yakın zemin güçlendirme kolonu yapılırken, inşaat alanının son hali görüntülendi.

Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın temeli, 18 Temmuz'da Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılırken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TOGG'un geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı "Gemlik'teki inşaata başlamamızın üzerinden 2 ay geçti. 50.000 metreküp kazı çalışması, 10.000 metreküp yapısal dolgu, 2.638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldı. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında zemin güçlendirme kolonu sayısı 40 bine ulaşacak" duyurunun ardından, fabrikanın inşaatında her geçen gün aşamalar kaydediliyor.

Bölgenin gelişimine de büyük katkı sunması beklenen fabrikanın inşaat alanındaki hareketlilik ise, görüntülere yansıdı. Kaba inşaatının 12 ay sürmesi beklenen fabrikadaki çalışmaların, 2021 yılı itibariyle bitirilmesi planlanıyor.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilen tesisin maliyeti, 22 milyar TL olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da, yol, ıslah ve altyapı çalışması yapılacak olan alan, limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakınlığıyla biliniyor. Yıllık 175 bin aracın üretileceği tesisin inşaatında 2 bin kişinin çalışacağı, 2032 yılına kadar da fabrikadaki üretimde 4 bin 323 kişinin istihdam edilmesi öngürülüyor.

Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi
Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi
Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi
Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi
Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yerli otomobilin merkezinde inşaatın son hali görüntülendi - Son Dakika


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