Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak - Son Dakika Ekonomi

Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin örtülü fotoğrafını paylaştı.

Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin örtülü fotoğrafını paylaştı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobil için "27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" açıklaması ardından yerli otomobilin örtülü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.


Yerli oto süreci


2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hız kazandı. Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, imzalandı. Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı. - İSTANBUL

Mustafa Varank, Aralık, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Oğlunu boğarak öldürdü, ardından otomobilini uçuruma sürdü
Ünlü oyuncu Özcan Deniz'in otoyolda hız yapan yeğenine ceza şoku Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak Bakan Varank'tan yerli oto yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur

Son Dakika Haberleri
21:22 Bakan Varank'tan yerli oto yorumuna esprili yanıt: Böyle temenni mi olur - Son Dakika Ekonomi
20:40 Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı - Son Dakika Ekonomi
20:04 Süt Üreticileri Birliği Başkanı Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı - Son Dakika Ekonomi
19:42 Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak - Son Dakika Ekonomi
19:28 Bayburt'ta Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika Ekonomi
19:17 Bakan Pakdemirli: Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların ciddi ciddi canını yakacağım - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 21:30:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli otomobilin örtüsü 27 Aralık'ta kalkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]