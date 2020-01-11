Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı - Son Dakika

Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı

6 saat önce

Yerli aracın tasarım hikayesi mini bir belgesel ile yayınlandı.

Yerli aracın tasarım hikayesi mini bir belgesel ile yayınlandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli aracın tasarım hikayesinin mini bir belgeselini yayınladı. Sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan görüntüde, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız #YeniLigeYolculuk'ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı. #TürkiyeninOtomobili, #TOGG tasarım ve mühendislik ekibinin liderliği, Murat Günak'ın uzman danışmanlığı ve Pininfarina'nın küresel tecrübesiyle toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktı." denildi.

(İHA)

Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı

Türkiye, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı
Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
15:58 BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DEKİ İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
15:58 Tayvan lideri Tsai, seçim yarışını önde götürüyor - Son Dakika
15:57 Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi - Son Dakika
15:56 Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi - Son Dakika
15:52 Başkan Aydar'dan basın emekçilerine anlamlı jest - Son Dakika
15:30 Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Son Dakika
11:06 Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 15:59:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yerli otomobilin tasarım belgeseli yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]