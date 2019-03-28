Son Dakika Haberleri: Yerli Otomobilin 'Yavaştan Alınmasına' Tepki: Gerekirse Yabancı Yatırımcılarla Görüşürüz

Yerli Otomobilin 'Yavaştan Alınmasına' Tepki: Gerekirse Yabancı Yatırımcılarla Görüşürüz

40 dakika önce

Yerli otomobilin geliştirme sürecinin yavaş ilerlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli görülmesi halinde yabancı yatırımcılarla görüşülebileceğini belirtti.

Yerli Otomobilin 'Yavaştan Alınmasına' Tepki: Gerekirse Yabancı Yatırımcılarla Görüşürüz, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada gençlerle buluştu. Konu yerli otomobile geldiğinde sürecin yavaş ilerlemesinden bir miktar şikayetçi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli otomobilde biraz gevşeme var. Bizi oyalamasınlar gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde; "Her türlü desteği, teşviği vermemize rağmen işi hafiften alıyorlar. İstediğim şey belli. Bizi oyalamasınlar. Yoksa başka arayışlar içine girme zorunda kalacağız. Biz bir an önce adımı atacağız. Gerekirse yurtdışından yatırımcılar bulacağız, Türkiye'den de ortak yatırımcılar vereceğiz. Burada hayata geçirmenin adımlarını atacağız.




Onların ilmini alacağız, mesaimize de son sürat vereceğiz. Bizde altyapı var. Türkiye'de üretilenlerin birçoğu %80-90'ı yerli. Tüm mesele bu ülkenin evlatlarının millilik, yerlilik meselesidir. Ciddi manada inanmak meselesidir. Biraz gevşeme var. Şu seçimlerin ardından bunları masaya yatıracağız. 5 önemli firma imzaları attı. İmzayı attınız, başlayacaksınız. ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamazsanız hesaplaşacağız."
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:35 

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji
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