Yerli otomotiv şirketi Polonya'da ihale aldı - Son Dakika
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Yerli otomotiv şirketi Polonya'da ihale aldı

7 saat önce

Karsan, Polonya'nın Plock Belediyesi için açılan otobüs ihalesinin kazananı oldu.

Yerli otomotiv şirketi Polonya'da ihale aldı, System.String[]

Karsan, Polonya'nın Plock Belediyesi için açılan otobüs ihalesinin kazananı oldu. Daha önce Polonya'ya 41 adet araç teslim eden marka, bu kez de Plock kentinde hizmet vermek üzere 7 adet dizel araç teslim edecek.


Yerli otomotiv devi Karsan, Polonya'nın Plock kenti için düzenlenen ihaleyi kazandığını açıkladı. Marka, ihale kapsamında Plock Belediyesi'ne 7 adet Atak model araç teslim edecek. Araçlar, Plock'un tarihi dokusu ve kenti ikiye bölen nehir çevresindeki yoğun balıkçılık faaliyetleri gibi etkenlerden dolayı, maksimum 12 metre otobüslere izin verilebilen ulaşım ağında avantaj sağlayacak.


"2020 yılının ilk yurtdışı satışını Polonya'ya gerçekleştirmekteyiz"


Polonya'ya daha önce 41 adet Atak ve Jest araçlarından teslim ettiklerini ve Plock kentine yönelik açılan yeni ihalenin de Karsan tarafından alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Karsan Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, "Farklı yolcu kapasiteleri ve ebatlarıyla; dizelden elektrikli ürün ailesine kadar başta Avrupa olmak üzere her bölgenin ihtiyacına göre araç üretmeye ve yollarda kilometreleri devirdikçe daha çok tercih edilmeye devam ediyoruz. İhracat hedeflerimizi daha da artırdığımız 2020 yılının ilk yurtdışı satışını Polonya'ya gerçekleştirmekteyiz. Plock kentinin dokusuna uygun ve konforlu Atak otobüslerimizi, bölgenin ulaşımına sunacağımız için mutluyuz." diye konuştu. - İSTANBUL

Karsan Otomotiv, Polonya, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
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